Enzo Roco anticipó el duelo ante Paraguay: “Esperamos tener la misma personalidad y paciencia que en Santiago”

El defensor Enzo Roco habló con el sitio oficial de la Roja, ya incorporado en el trabajo de la selección chilena, de cara al duelo del jueves ante Paraguay.

Para la visita en Asunción, el jugador formado en Universidad Católica explicó que la idea es repetir la fórmula con la que vencieron el mes pasado a la “Albirroja” en San Carlos de Apoquindo.

“Recordando el partido que ya jugamos con ellos, creo que lo contrarrestamos muy bien, teniéndoles el balón. También teniendo la iniciativa de juego para así evitar esos balones que suelen usar bastante por vía aérea. Esperamos tener esa misma personalidad y paciencia para tener el balón y contrarrestar su fuerte“, apuntó Enzo Roco, quien recalcó las dificultades de este duelo ante Paraguay y el que seguirá ante Ecuador.

“Como todas las selecciones de Sudamérica, van a ser rivales demasiado difíciles de contrarrestar, se están jugando su opción de clasificar también. Como ha sido la tónica, van a ser partidos muy parejos”, sostuvo el jugador de 29 años.

Además, valoró su rendimiento en el Elche de España. “Ya había jugado ahí, lo que me sirvió para la adaptación. Me he sentido muy bien, con un rendimiento bueno en los partidos que he jugado. Ojalá a mediados de mes concretarlo en puntos para estar más tranquilos en la tabla y seguir jugando, que es lo importante”, cerró Enzo Roco.

