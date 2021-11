Brayan Cortés: “Me tomó de sorpresa el llamado a la Roja, no me lo esperaba”

El portero de Colo Colo, Brayan Cortés, se expresó públicamente tras su llamado a la selección chilena y recibir por primera vez el llamado en el proceso de Martín Lasrte en la Roja.

“Me tomó de sorpresa, no me lo esperaba. Estaba enfocado al 100% en Colo Colo y si llegaba el llamado es bienvenido, gracias al esfuerzo y dedicación que he tenido todo este año”, apuntó el portero iquiqueño.

“Es una recompensa. Obviamente da felicidad y orgullo estar representando a tu país”, apuntó Brayan Cortés ante la opción de ser parte de la Roja para los duelos ante Paraguay y Ecuador.

Ahora tendrá la opción de volver a participar de la ruta al mundial de Qatar, recordando que tuvo la opción de ser titular en el empate a 2 con Colombia en octubre del año pasado.

Previo a la Roja, Brayan Cortés se enfoca en Colo Colo

Al margen de la noticia recibida ayer, el arquero tuvo otra buena noticia este miércoles al ser parte de la “burbuja sanitaria” que configuró Colo Colo para evitar más contagios.

Fueron 17 futbolistas los que pudieron volver al estadio Monumental, al igual que los funcionarios e integrantes del cuerpo técnico que fueron considerados contacto estrecho.

“Estamos súper felices de volver a entrenar, cumpliendo todos los protocolos. A full concentración, mentalizandonos para el partido que se viene, con toda la motivación”, comentó Brayan Cortés, quien espera jugar el sábado ante Santiago Wanderers para después sumarse a la Roja.