Cristián Romero asumió el interinato en la U: “Si fuera tan pesimista el escenario, mejor me voy para la casa”

Cristián Romero afrontó este miércoles su primera conferencia de prensa como entrenador interino de Universidad de Chile de cara a las cinco fechas que restan del campeonato.

En ese contexto, explicó cómo ha sido el desafío de volver a la banca de los azules tras su paso, en el mismo rol de “interino”, el año 2014.

“La función mía ha sido tomar ese liderazgo y transmitir un mensaje de calma. La situación no es fácil. Estoy muy confiado. Confío mucho en los jugadores. Si desarrollamos el juego, el resultado lo vamos ir a buscar”, apuntó “Relojito”.

El exjugador de la U insistió en la necesidad de que puedan trabajar con calma pese a los hechos de violencia que marcaron la invasión de los hinchas a la cancha tras perder con Curicó Unido y las amenazas de muerte a Pablo Aránguiz.

“Hay que transmitir tranquilidad. Me abstraigo de eso y trato que los jugadores también lo hagan, aunque no es fácil con las redes sociales”, sostuvo Cristián Romero, quien se mostró ilusionado por esta oportunidad en la banca de Universidad de Chile.

“Si fuera tan pesimista el escenario, mejor me voy para la casa. Confío en los jugadores y que el mensaje que entregaré esté desarrollado como hemos trabajado. Sé que no es como prender un interruptor y que aparece la luz, a lo mejor requiere más tiempo, pero puedo convivir con eso“, planteó.

Cristián Romero y el duelo ante Ñublense

El entrenador de los azules no tiene tiempo que perder, considerando que mañana tendrá su debut en cancha cuando visiten a Ñublense en Chillán.

La U acumula 8 partidos sin ganar, por lo que la necesidad de triunfo es imperiosa y lo sabe. “Estoy confiado en lo que podemos desarrollar. Ñublense es un equipo difícil. El discurso que tenemos es de confianza. Tenemos buenos jugadores y hay que hacer que aflore el juego. Esperamos salir airosos”, apuntó Cristián Romero.

En ese contexto, descartó que se encuentre “a la deriva” en cuanto al irregular manejo que ha tenido la U a nivel directivo en los últimos meses. “He conversado con los estamentos del club, con Clarke, Roggiero, Aubert y otros directores. No se hace público, pero el club está pendiente y los tengo a todos a disposición para sacar esto adelante. Me siento respaldado“, sentenció el flamante entrenador de la U.