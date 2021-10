Para pensar: impiden ingresar carteles al partido de Chile en San Carlos de Apoquindo

En una situación cuanto menos curiosa, la organización del partido en que Chile recibirá a Venezuela en San Carlos de Apoquindo impidió que los hinchas ingresen carteles al recinto.

Así fue como en ADN Deportes recibimos esta particular imagen de un pequeño hincha nacional que no pudo mostrar su pancarta para Ben Brereton.

De hecho, se esmeró en escribirle un mensaje en inglés para pedirle la camiseta al atacante de la Roja: “¿Would you give me your shirt, please?” (¿puedes darme tu camiseta, por favor?).

Sin embargo, los guardias en San Carlos de Apoquindo acusaron que no podía ingresar carteles y tuvo que botar el papel a la basura antes de ingresar al recinto deportivo.

¿Dónde ver el partido de Chile por las Clasificatorias?

Te invitamos a seguir el compromiso entre Chile y Venezuela por las Clasificatorias desde Las Condes en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo, además del relato de Manuel Fernández y los comentarios de Cristián Arcos.

Además, desde las 19:00 horas tendremos la previa del partido junto a Los Tenores a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live.