Martín Lasarte pone sus fichas en Alexis Sánchez para Venezuela: “Lo mejor de él está por venir”

Martín Lasarte anticipó el duelo de mañana jueves ante Venezuela por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 y, entre varios temas, analizó el presente de Alexis Sánchez.

En ese sentido, el entrenador de la Roja insistió en su positiva valoración respecto al “Niño Maravilla” y estimó que aún tiene más para entregar en su proceso a cargo del “Equipo de Todos”.

“Lo he visto de menos a más. Estuvo muy bien en el segundo tiempo ante Paraguay. Hemos tratado de utilizar algunos mecanismos, como el conocimiento que él tiene con Isla en algunos momentos. También hemos buscado que sea generador. Creo que lo mejor de él está por venir“, enfatizó Martín Lasarte sobre Alexis Sánchez.

También “Machete” tuvo conceptos sobre uno de los compañeros de ofensiva para el hombre del Inter de Milán. Hablamos de Ben Brereton, sobre quien valoró su convivencia dentro y fuera de la cancha con el plantel.

“Tiene un ángel particular: es sencillo, alegre, siempre con una sonrisa, tuvo la particularidad de integrarse más allá del idioma. Se ganó el cariño del resto de sus compañeros. Eso hace que su adaptación sea más sencilla. Juega de otra forma. Hay una cosa de ida y vuelta. Puede jugar por banda o centro delantero, son facetas que hacen su inclusión más posible respecto a otros compañeros”, explicó el entrenador de la Roja, quien afrontó algunas críticas que se han hecho al atacante nacido en Inglaterra.

“No lo he puesto en ningún lugar que no sea la realidad. Tiene casi un gol por partido en Inglaterra, lo ha demostrado en la selección. No creo que sea inamovible, pero está en etapa de crecimiento y adaptación. Es todo más moderado, no lo he ensalzado a un lugar que no sea la realidad”, puntualizó el DT nacional.

Martín Lasarte aclaró otras “polémicas” en la Roja

Aprovechando la serie de consultas de los medios de comunicación, el técnico de 60 años salió a aclarar sus dichos respecto a la inferioridad del fútbol chileno a la hora de armar sus convocatorias.

“No estoy diciendo que el fútbol chileno no tenga futbolistas que puedan estar en la selección. Cuando uno decide, escoge a los que cree se adecuan mejor a nuestras exigencias. Esto no invalida a nadie del medio local“, recalcó junto con valorar el desempeño de hombres como Luis Jiménez y Marcelino Núñez.

Además, desestimó la aseveración que realizó el exgoleador de la Roja, Carlos Caszely, en Radio Infinita, donde acusó que habría “un representante que lleva jugadores a la selección”.

“Esa situación no existe. Me podré equivocar, sí, pero no sé quién representa a los jugadores. Puede ser que no aprecie bien a algún futbolista, pero no “traigo a este porque es de este”. Nada más alejado de la realidad”, zanjó el charrúa.

