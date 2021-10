Jorge Valdivia analizó la derrota de Chile y pidió un socio para Sánchez: “Cuando no le llega la pelota Alexis se desespera” 

Jorge Valdivia no se guardó nada y analizó la dura derrota que sufrió Chile por 2-0 ante Perú este jueves en las Clasificatorias. Mediante su propio programa en Instagram llamado El Show del Mago, el volante entregó sus impresiones sobre el mal momento que vive La Roja en la lucha por ir al Mundial 2022.

El exfutbolista de Colo Colo y Unión La Calera salió a defender a Alexis Sánchez, pero pidió un compañero que pueda ayudar al tocopillano para realizar su mejor juego.

“Este tipo de jugadores como Alexis, yo los pongo igual aunque no vengan jugando por su equipo. Se ponen la camiseta de la Selección y son unas bestias. Hoy no vimos en su mejor estado a Alexis Sánchez, pero a veces se iluminan. Le faltó un socio, ese debe ser Mauricio Isla, porque Sánchez tiende a retroceder mucho y cuando no le llega la pelota se desespera”, señaló Valdivia.

Además, el “Mago” no ocultó sus ganas de estar en la cancha para defender a la Selección chilena otra vez e indicó que el panorama “está difícil porque Perú jugó muy bien, nosotros llegamos poco, lo táctico falló y nos superaron. Estoy muy triste, todos estamos tristes. Pucha que me gustaría estar jugando”.

Con respecto a Martín Lasarte, el mediocampista afirmó que no es un DT para las Clasificatorias y criticó a Pablo Milad, presidente de la ANFP. “Le caemos con todo a Milad porque fue una apuesta de él. Hubo tiempo suficiente para encontrar a un entrenador de Eliminatorias. Habrá que preguntar a Pablo Milad qué es lo qué buscó”, mencionó.

Por otro lado, Jorge Valdivia expresó su descontento por la ausencia de Paulo Díaz en el once titular de Chile. “Si viene un periodista y le pregunta a Lasarte: ¿Por qué no puso a uno de los mejores jugadores de Argentina, que la está rompiendo en River? Yo como Lasarte no sé qué responder”, agregó.

“Al jugador que pasa en un momento extraordinario, tenga la edad que tenga, si lo rodeas con compañeros como Gary o Charles, que son jugadores de trayectoria larga, es muy fácil para ellos. Paulo Díaz tuvo que haber jugado y no sé por qué no lo puso”, sentenció el “Mago”.

En la próxima fecha, Chile deberá recibir a Paraguay en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Aquel encuentro será el domingo 10 de octubre desde las 21:00 horas.