Paulo Díaz ya piensa en Chile tras ganar con River Plate el Superclásico argentino: “Podemos sacar puntos y a eso vamos”

Paulo Díaz ya piensa en la Selección chilena luego del importante triunfo que festejó con River Plate ante Boca Juniors, Superclásico del fútbol argentino que se disputó el pasado domingo.

El zaguero nacional se mentaliza en lo crucial que será la triple fecha de Clasificatorias, en donde La Roja debe sumar son urgencia. “Se nos vienen partidos importantes, donde podemos sacar puntos y a eso vamos. Esperemos sacar la mayor cantidad de puntos porque si no se nos va a complicar la ida al Mundial”, señaló a TyC Sports antes de viajar a Chile.

Además, el central chileno expresó toda su felicidad por el triunfo en el Superclásico trasandino, donde consiguió su primera victoria contra el cuadro “xeneize”.

“Estoy muy contento por haber ganado mi primer clásico en cancha, hace tiempo que lo venía buscando y no se me podía dar y ayer, sobre todo con la ayuda de la gente que nos dio ese plus, ganamos tranquilamente el clásico”, comentó.

“Podríamos haberle hecho muchos más goles, pero lo importante de todo esto es que se ganó y estamos muy contentos”, agregó el exColo Colo y Palestino.

Finalmente, Paulo Díaz no se confía pese a que River Plate es puntero absoluto del campeonato argentino. “Vamos paso a paso, todavía nos quedan partidos y esto no se define hasta el último. Tuvimos un campeonato que lo peleamos hasta el final y se nos escapó en la última fecha. No queremos afirmar nada de momento”, concluyó.

¿Cuándo y dónde ver a Chile en las Clasificatorias?

Te invitamos a seguir los partidos de Chile en las Clasificatorias en el mes de octubre, en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo.