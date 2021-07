Christiane Endler y la ausencia de Ryan Torrero en la selección: “Tuvo muy mala actitud para entrenar”

La portera Christiane Endler, la gran figura de la selección chilena femenina adulta, salió a confrontar las críticas que expuso la arquera Ryan Torrero por no ser nominada a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Endler, flamante refuerzo del Olympique Lyon, explicó los motivos por los que Torrero dejó de ser convocada por el técnico José Letelier.

“Para estar acá hay que respetar a los entrenadores, al cuerpo técnico y también a las otras jugadoras. No sólo se necesita tener talento, sino tener una buena actitud en los entrenamientos y junto a tus compañeras”, comenzó diciendo la capitana de la Roja Femenina.

“Lamentablemente, me tocó vivirlo junto a ella en las últimas giras junto a ella. Le faltó el respeto al entrenador de arqueros y tuvo una muy mala actitud para entrenar junto a nosotras“, expresó Endler, incómoda por las quejas de la arquera de Santiago Morning en redes sociales.

“No me parece justo que después salgan diciendo cosas en las redes sociales y no haya un derecho a réplica de parte del resto. Eso lo digo como una opinión muy personal, pero yo no aguanto la falta de respeto hacia los entrenadores y cualquier persona que trabaje junto a nosotras”, sentenció la deportista de 29 años.

En este contexto movido, las jugadoras nacionales entrenarán toda esta semana en Juan Pinto Durán y viajarán el 12 de julio a Japón.

La selección chilena femenina debutará el 21 de julio, en Sapporo, ante Gran Bretaña. Luego jugará ante Canadá y cerrará la fase de grupos con Japón.