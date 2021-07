Arquera Ryann Torrero señaló estar “decepcionada y destrozada” tras no ser citada en La Roja para los Juegos Olímpicos

Ryann Torrero se convirtió en una de las sorpresivas ausentes en la nómina de la Selección Chilena Femenina para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Roja Femenina dio a conocer las 22 jugadoras convocadas para viajar a Japón y medirse en la cita olímpica, sin embargo, en el listado no estuvo el nombre de la arquera de Santiago Morning y quien lleva tiempo siendo parte del plantel en el proceso del entrenador José Letelier.

Mediante una carta publicada en redes sociales, Torrero expresó sus sensaciones tras no ser citada. “Con total transparencia, sería una completa mentira decir que no estoy abrumadoramente decepcionada y destrozada por no haber sido nominada para ir a los Juegos Olímpicos con La Roja Femenina para representar a Chile”, inició señalando la portera.

“La niña de ocho años que hay en mí y que escribió ‘conviértete en un atleta olímpica’ en el tablero de sus sueños está completamente desconsolada, y darse cuenta de que es posible que no haya cumplido este sueño de toda la vida después de 23 años de compromiso y sacrificio total es profundamente devastador y asfixiante”, agregó la guardameta chilena-estadounidense.

La futbolista de 30 años lamentó tener que enterarse “en una publicación de Instagram con el resto del mundo y sin ninguna retroalimentación por haber sido eliminada de todo un proceso en el que he sido incluida”.

Finalmente, la arquera recalcó el rol de la mujer en Chile y mencionó creer “en una cultura donde las mujeres se unen y se levantan. Debemos permanecer fuertes y firmes, y apoyarnos mutuamente con furia porque juntas conocemos nuestras luchas”.