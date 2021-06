Iván Zamorano defendió a Nelson Acosta: “Hay gente que habla por hablar”

En el marco de “Incondicionales de la Roja, la charla técnica de ADN y Santander”, los panelistas Carlos Costas, Juan Cristóbal Guarello y Claudio Palma conversaron el exseleccionado nacional Iván Zamorano.

El histórico delantero de La Roja se refirió a los polémicos dichos de la excandidata a la gobernación de la Región Metropolitana, Karina Oliva, sobre Nelson Acosta, quien dirigió a Zamorano por varios años.

“Las redes sociales dan para todo y a veces no se mide la sensibilidad de las personas. Hay gente que habla por hablar, no conocen la historia de las personas que han sido importantes para el fútbol chileno”, señaló el otrora capitán del plantel nacional.

Zamorano recalcó que Acosta “ha sido importante para el desarrollo y proyección de muchos futbolistas. Supo sacar el mayor rendimiento posible a una Selección y después de 15 años tuvimos la posibilidad de volver a jugar un Mundial”.

“Llevó a un grupo de jugadores menores de 23 años a conseguir medalla de bronce. Fue fundamental en el desarrollo de equipos del fútbol chileno, siendo campeón”, agregó “Bam Bam”, mundialista de 1998.

Finalmente, Zamorano fue enfático en mencionar que “Don Nelson en la historia del fútbol chileno tiene un legado importante y el respeto para este tipo de personas es fundamental”.

Si bien Oliva ofreció disculpas a la familia de Nelson Acosta a través de Hola Chile, argumentó que “tú puedes jugar muy bonito y no quiere decir que no tengas éxito, es más hay una diferencia importante. En ningún momento he dicho que él (Acosta) es alguien que ha fracasado o que es malo, en ningún caso”.