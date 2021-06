Karina Oliva ofreció disculpas a la familia de Nelson Acosta: “Me refería específicamente a un tipo de juego, de estrategia”

Un amplio revuelo en redes sociales causó durante las últimas horas la excandidata del Frente Amplio a la gobernación de la Región Metropolitana, Karina Oliva, por comparar su campaña con Marcelo Bielsa versus lo hecho por Nelson Acosta en el banco de La Roja.

Oliva escribió en su cuenta de Twitter: “hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta. Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto”, ganándose cientos de críticas.

Tanto fueron las repercusiones por las palabras de Oliva, que la hija del exDT de la Selección Chilena, Silvana Acosta le respondió en duros términos en la misma red social: “lávese la boca antes de hablar mal de mi padre que surgió, por su propio esfuerzo, de un pueblo pequeño y llegó a ser medallista olímpico. Se sacó la mugre toda su vida y logró todo lo que aquí han dicho sin los humos en la cabeza que tienes con no sé qué logros. Mala clase“.

Por ello es que a Karina Oliva no le quedó más que salir a defenderse y ofrecer disculpas públicas a la familia: “primero, me he tenido que acostumbrar a que lo que digo es bueno y malo al mismo tiempo. Quiero ofrecerle disculpas a la familia si se sintió agredida porque en ningún caso es eso, es más en ninguna parte digo quién es mejor o peor”, dijo en conversación con “Hola Chile” de La Red.

“Es más, parto asumiendo que no basta con eso. Tu puedes jugar muy bonito y no quiere decir que no tengas éxito, es más hay una diferencia importante. En ningún momento he dicho que él (Acosta) es alguien que ha fracasado o que es malo, en ningún caso”, complementó la excandidata a gobernadora del Frente Amplio.

Aseguró además respecto a las críticas que ha recibido que: “ese es uno de los problemas de la sociedad, lo que a nosotros nos gusta puede ser lo bueno y lo que no nos gusta es lo malo y no necesariamente es así. Yo me refería específicamente a un tipo de juego, hablaba de estrategia y que en este caso, son diferentes”, dijo Oliva.

Al finalizar, acusó machismo en muchos de las comentarios que ha recibido: “acá hay un sesgo: cuando una mujer habla de las tácticas del fútbol, se van a la personal“, cerró Karina Oliva.

Imágenes / Gentileza: La Red