Rodolfo Neme: “Lasarte va a llevar un estilo de juego a lo que hoy Chile está acostumbrado a ver, un equipo que sabe atacar”

El exayudante de Martín Lasarte, Rodolfo Neme, se refirió a lo que se puede esperar del planteamiento del charrúa en la selección chilena.

En conversación con ADN Deportes, Neme manifestó que el uruguayo seguirá el estilo que ha marcado La Roja en los últimos años, la cual consiste en atacar y no especular. “Yo creo que en eso no va a tranzar Martín, va a dejar que el estilo sea el que viene marcado durante todos estos años por la selección chilena. Un equipo que no es de respuesta, si no de salir a buscar los partidos“, señaló.

“Conociendo a Martín, él va a llevar un estilo de juego a lo que hoy Chile está acostumbrado a ver, un equipo que sabe atacar, que siempre va en busca de los partidos, no es especulador. Después viene el condicionante del rival, donde juegas, contra quién, en qué cancha. Yo creo que va a realizar un planteamiento de ir a buscar el partido y no tan especulativo”, agregó.

Finalmente, Rodolfo Neme indicó que La Roja sigue teniendo jugadores a un alto nivel, lo que seguirán demostrando en sus nominaciones. “La selección chilena sigue teniendo muy buenos futbolistas, independientemente que muchos de ellos ya tienen una edad mayor respecto al mejor momento de La Roja, y siguen jugando a un alto nivel y no creo que no lo sigan haciendo“, sentenció.