Argentina: cómo es el modelo “a la chilena” que quiere implementar Javier Milei en obras públicas

Tras convertirse en el presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha aprovechado estos días para referirse a sus planes de Gobierno una vez que asuma como mandatario el domingo 10 de diciembre.

En ese sentido, el economista trasandino de 53 años manifestó que buscará que el sistema de obras públicas de Argentina pase a ser un sistema de iniciativa privada a “la chilena”.

Mediante una entrevista con el periodista argentino Alejandro Fantino en YouTube, Javier Milei dio a conocer cuáles serán sus primeras tareas cuando asuma el cargo de presidente. Bajo ese contexto, el libertario se refirió a las obras públicas que lleva a cabo el Gobierno, y apuntó que “nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y las termina el sector privado”.

“Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos”, explicó Milei. Ante ello, el periodista le consultó cómo lo harían los intendentes con las obras en los distintos municipios de Argentina, fue ahí, cuando el economista respondió que “vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Entonces, buscará la forma el que hace el proyecto”.

En esa línea, el presidente electo de Argentina enfatizó en que “no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación con el 95% de pobres y 70% o 80% de indigentes”. De hecho, Javier Milei fue aún más contundente al declarar que “ministro que me gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal”.

El modelo “a la chilena”

Según consignó el medio trasandino La Nación, actualmente en Argentina hay cerca de 3.500 obras en ejecución en todo el país. Donde la inversión privada ronda entre el 7% y el 8%. En vista de eso, el economista de la Fundación Mediterránea-IERAL, Marcelo Capello, indicó al medio antes mencionado que “ayudaría a bajar el déficit público al reducir estas partidas, pero difícilmente se puede llevar a cero”.

Según el economista, una de las obras claves a realizar serían los gaseoductos para ganar más exportando gas que importándolo. “No hacerlas genera más cosas por otra día, además de afectar el sector privado y al empleo de esas empresas“, mencionó.

Por otro lado, en conversación con La Tercera, el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, se refirió al respecto y señaló que “me parece un poco aventurado hablar de un modelo ‘chileno'”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy importante por aumentar nuestra dotación de infraestructura para darle soporte a nuestro proceso de desarrollo, y para ese esfuerzo se ha invitado al sector privado a ser parte, yo diría con mucho éxito. Sin embargo, hemos sido muy cuidadosos en señalar que la infraestructura de uso público es de interés del Estado y esa responsabilidad no es transferible”, precisó.

No obstante, el exministro de Obras Públicas especificó que hay un problema de riesgos que “en algunas ocasiones el privado tiene mayor capacidad de diversificar; hay opciones de financiamiento, hay un problema de oportunidad en la que se justifica hacer infraestructura pública a través de inversionistas privados. El tipo de proyectos al que se invite al sector privado no es relevante; es el tipo de contratos que se diseñe el que puede incentivar o no la participación privada, teniendo en consideración los aspectos ya señalados”.