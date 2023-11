OMS rechaza categóricamente la incursión militar de Israel a hospital de Gaza: “No son campos de batalla”

Durante la jornada de este miércoles, fuerzas del ejército de Israel realizaron una ofensiva tras ingresar al Hospital Al Shifa de Gaza para llevar a cabo una operación “precisa y localizada” contra Hamás, a quienes acusan de utilizar el centro hospitalario como una instalación de fines militares.

Tras darse a conocer la entrada de israelíes en el hospital de Gaza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó categóricamente la incursión militar al recinto de salud.

Frente a la situación en el Hospital Al Shifa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró como “totalmente inaceptable” la incursión militar y enfatizó que “los hospitales no son campos de batalla”.

En ese sentido, la autoridad de la OMS señaló que “incluso si las instalaciones sanitarias se utilizan con fines militares, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad siempre se aplican”.

Reports of military incursion into Al-Shifa hospital are deeply concerning.

We’ve lost touch again with health personnel at the hospital.

We’re extremely worried for their and their patients’ safety.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 15, 2023