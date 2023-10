Benjamin Netanyahu compara a Hamás con el Estado Islámico y promete que “los aplastaremos y destruiremos” como se hizo con ellos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu comparó al grupo islamista Hamás con el autodenominado Estado Islámico -también conocido como Isis o Daesh-, asegurando que “los aplastaremos y destruiremos” como se hizo con ellos, luego de conformar un gobierno de emergencia junto a la oposición israelí para enfrentar la ofensiva de la guerra contra los milicianos ubicados en la Franja de Gaza.

Así, en su primera declaración tras conformar el gobierno de emergencia, Benjamin Netanyahu señaló enfático que “cada miembro de Hamás es hombre muerto”, agregando que “Hamás es Daesh (Estado Islámico/Isis) y los aplastaremos y destruiremos como el mundo ha destruido a Daesh“, en declaraciones recogidas por Al-Jazeera.

La ofensiva de Israel sobre los milicianos de Hamás en Gaza se activó con fuerza luego del ataque sorpresa realizado por el grupo islamista el pasado sábado 7 de octubre, enfrentamientos que han dejado a cientos de muertos y heridos a ambos lados de la frontera, además de los rehenes que han sido capturados por Hamás con el objetivo de negociar con el estado israelí.

Corte de energía hasta la liberación de rehenes

En ese sentido, el ministro de Energía israelí, Israel Katz señaló que no habrá ayuda humanitaria ni se reactivará la electricidad o los servicios básicos a los palestinos en la Franja de Gaza hasta que Hamás libere a los cientos de rehenes que capturó durante su ataque sorpresa.

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ningún grifo de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa“, escribió el ministro en su cuenta de X (ex Twitter) este jueves 12 de octubre.

Parte de la ofensiva de Israel sobre Palestina ha sido justamente apagar la central eléctrica que provee de electricidad a Gaza, lo que ha incrementado la crisis humanitaria de los civiles, ya que los hospitales se están quedando sin combustible ni recursos para seguir operando.

Al respecto, la Cruz Roja internacional ha señalado que “la miseria humana causada por esta escalada es abominable e imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles (…) A medida que Gaza se queda sin electricidad, los hospitales también se quedan sin electricidad, lo que pone en riesgo a los recién nacidos en incubadoras y a los pacientes ancianos que reciben oxígeno. La diálisis renal se detiene y no se pueden tomar radiografías. Sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues”, indicaron.

Mientras, Israel ha sido inflexible en puntualizar que no habrá corredor humanitario hasta que Hamás se decida a liberar rehenes.