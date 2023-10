El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu aseguró que su país se está embarcando en “una guerra larga y difícil”, luego que este sábado el grupo palestino Hamás atacara sorpresivamente desde la Franja de Gaza, acción que ha dejado cientos de muertos y heridos en ambos lados de la frontera.

En ese sentido, y a través de un mensaje publicado por su cuenta de X (ex Twitter), Benjamin Netanyahu llamó a los habitantes de Gaza a abandonar el lugar porque “actuaremos con fuerza en todas partes”.

“Todos los lugares en los que Hamás está desplegado, escondido y operando, esa ciudad malvada, los convertiremos en escombros. Les digo a los residentes de Gaza: váyanse ahora porque actuaremos con fuerza en todas partes”, señaló el primer ministro israelí en su mensaje.

Benjamin Netanyahu además indicó que “saldremos victoriosos en esta guerra (…) Hamás quiere asesinarnos a todos. Este es un enemigo que asesina a niños y madres en sus hogares, en sus camas, un enemigo que secuestra a ancianos, niños y mujeres jóvenes, que masacra y masacra a nuestros ciudadanos, incluidos los niños, que simplemente salieron a disfrutar de las vacaciones”.

Además apuntó que las fuerzas israelíes “utilizarán todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamás. Los destruiremos y vengaremos con fuerza este día oscuro que han impuesto al Estado de Israel y a sus ciudadanos. A estas horas, las FDI están expulsando a los terroristas de las últimas comunidades. Van comunidad por comunidad, casa por casa, y están restableciendo nuestro control”.

Finalmente, el primer ministro de Israel envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló a sus compatriotas que “esta guerra llevará tiempo. Será difícil. Nos esperan días desafiantes. Sin embargo, puedo prometer una cosa: con la ayuda de Dios, las fuerzas que todos tenemos en común y nuestra fe en el Eterno de Israel, venceremos”.

This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war.

We will be victorious in this war despite an unbearable price. This is a very difficult day for all…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2023