“Ponte a cubierto”: el impactante bombardeo en Gaza que asustó a una reportera en plena transmisión

El reciente conflicto internacional que arrancó durante las últimas horas tras la ofensiva de Hamas en Israel sigue develando nuevos registros preocupantes. En esa misma línea, uno de los videos de la cobertura en Gaza llamó la atención.

Todo sucedió durante una transmisión en vivo desde el centro del enfrentamiento mismo. Ahí una reportera del medio Al Jazeera despachaba desde las alturas de un edificio cuando de manera inesperada un misil dio de lleno en otra edificación cercana ubicada tras ella.

Una explosión que naturalmente y de inmediato generó una reacción en la profesional y también desde el estudio. “Por favor ponte a cubierto”, fue el llamado de su compañero de labores.

“Estoy bien”, señaló la mujer a continuación tras el impacto. “Es una ataque con misiles a un torre palestina, justo en medio de la ciudad de Gaza”, explicó sobre la marcha.

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeera’s Youmna El Sayed as she reports live from Gaza ⤵️ pic.twitter.com/dXHVRJiCOC

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023