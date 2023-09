Estados Unidos: niño de un año muere en una guardería de Nueva York por intoxicación con fentanilo

Un insólito hecho se registró en una guardería de Nueva York, en Estados Unidos, donde un niño de casi dos años falleció producto de una intoxicación con fentanilo.

La policía local de Nueva York encontró 1 kilogramo de fentanilo debajo de un colchón de la guardería. Producto de la sustancia hallada, otros tres niños fueron ingresados al hospital tras haber sido expuestos a la droga sintética que había en la guardería ubicada en el Bronx.

Según indicaron las autoridades, el pequeño Nicholas Dominici llevaba yendo al jardín hace apenas una semana antes de que perdiera la vida en lo que se cree que fue una muerte producto de una intoxicación por fentanilo.

Los funcionarios de la policía de Nueva York realizaron un allanamiento a la guardería, donde se encontró un kilo de la droga sintética debajo de una colchoneta en la que niños utilizaban con frecuencia para dormir. Además, los investigadores descubrieron tres prensas que se usaban para empaquetar kilos de droga.

Frente a ello, la dueña de la guardería “Divino Niño”, Grei Méndez, y su trabajador, Carlitos Acevedo, fueron detenidos y enfrentan cargos federales de posesión de narcóticos. El fiscal del caso, Damien Williams, sostuvo que “creemos que los acusados envenenaron a cuatro bebés y mataron a uno, porque estaban liderando una operación de droga desde una guardería”.

Por otro lado, una vez realizado el allanamiento se detectó que la dueña de la guardería llamó a su esposo en reiteradas ocasiones después de que los niños se enfermaran y antes de dar el aviso a la policía. Por lo que la pareja de Méndez está siendo buscado, ya que los jueces del caso determinaron que actuó como conspirador de la muerte del menor.

Grei Mendez De Ventura, 36, the owner of Divino Nino Daycare, and Caristo Acevedo Brito, 41 — who lived in the basement —were hauled off to court Sunday. They face murder charges for the death of 1-year- old Nicholas Feliz Dominici and the hospitalization of three other children… pic.twitter.com/rubrBsD3pJ

