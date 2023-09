Grecia: hombre muere tras ser empujado al mar por tripulantes que le negaron el acceso a un ferry

Durante la noche de este miércoles 6 de septiembre, un hombre murió después de que parte de la tripulación de un ferry lo empujara al agua tras negarle el acceso.

El accidente se dio en la ciudad de Pireo, Grecia, donde la fiscalía presentó cargos penales contra el capitán del transbordador y tres tripulantes.

Uno de los sujetos fue acusado de homicidio con dolo, los otros dos de complicidad y el capitán de violar las normas de navegación.

Las autoridades identificaron a la víctima como Adonis Kargiotis, un hombre de 36 que, según los antecedentes, habría llegado tarde al ferry.

Ante esto, se le negó el ingreso, lo que derivó que lo empujaran al mal, quitándole la vida.

Las cámaras de seguridad captaron la situación y las imágenes se hicieron virales. En los registros se puede observar al pasajero corriendo hacia la rampa de carga que seguía abajo, ya que el barco había soltado sus amarras para, posteriormente, zarpar.

En ese momento, los tres sujetos lo detuvieron y arrastraron hasta el muelle, sin embargo, el hombre volvió a subir la rampa.

Ahí fue cuando sufrió un empujón por parte de un tripulante mientras el agua era agitada por el ferry que ya había partido.

Posteriormente, la guardia costera rescató a Adonis Kargiotis, quien falleció por ahogamiento.

