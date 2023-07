Segundo accidente aéreo en menos de una semana en California: avioneta se estrella y deja a todos sus tripulantes fallecidos

La mañana de este sábado, se reportó un segundo accidente aéreo en menos de una semana y en el mismo lugar en California, Estados Unidos. En esta ocasión, una avioneta se estrelló provocando el fallecimiento de todos los tripulantes.

En detalle, al rededor de las 4:15 de la mañana (hora local de California) se emitió una alarma por el desplome de una avioneta de negocios tipo Cessna C550 en las cercanías del aeropuerto French Valley, ubicado en Murrieta en el condado de Riverside.

De acuerdo a información de la Agencia AP, los seis tripulantes de la avioneta fueron declarados fallecidos en el lugar, ya que la aeronave al momento de estrellarse se incendió completamente.

Por su parte, la policía de Riverside confirmó el deceso de las personas y detalló que los equipos de emergencia tardaron alrededor de una hora para controlar el fuego.

“Seis ocupantes del avión fueron localizados y declarados fallecidos en el lugar. La investigación será asumida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación”, señaló a través de un comunicado.

BREAKING: A plane crashed at French Valley Airport in Murrieta for the second time in five days. It happened just after 4 a.m. this morning. No injuries reported, but it sparked a 1-acre fire. On Tuesday, a pilot died when his Cessna also crashed. pic.twitter.com/Kd25byrNMB

— Irene Cruz (@ABC7Irene) July 8, 2023