Policía de Irán implementará tecnología para reponer el uso “del velo y la castidad” para las mujeres

A partir de mañana, la Policía de Irán comenzará a aplicar un plan para reimponer el uso del velo en las mujeres. La medida se realizará con ayuda de cámaras y herramientas inteligentes.

De acuerdo a medios internacionales, el jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radan confirmó que “la aplicación del plan del velo y la castidad comenzará mañana“. Asimismo, aseguró que “las cámaras no cometerán errores” a la hora de identificar mujeres que no se cubren con el hijab.

En detalle, las mujeres identificadas sin velo recibirán un mensaje de texto en el que se les informará de la infracción. Si repiten la infracción se presentarán cargos contra ellas y tendrán que presentarse ante un tribunal.

La ley del país persa castiga con multas y hasta dos meses de cárcel a las mujeres que no se cubren con el hijab, incluso, las autoridades están barajando otras opciones como la privación de servicios. Por ejemplo, los Ministerios de Educación y Salud anunciaron a principios de mes que no permitirán asistir a las universidades ni institutos a las estudiantes que no usen velo.

En respuesta, diversas organizaciones estudiantiles anunciaron que organizarán protestas para demostrar su rechazo a la imposición de la prenda de vestir. “Debemos responder a las represivas medidas del Gobierno con manifestaciones, protestas, sentadas y pintadas el sábado”, sostuvieron en un comunicado.

Mahsa Amini

A partir de la muerte de Mahsa Amini, quien fue detenida por llevar mal puesto el hijab, muchas mujeres dejaron de utilizar el velo obligatorio en forma de protesta.

El fallecimiento de Amini provocó fuertes disturbios en Irán, donde se pedía el fin de la República Islámica. La represión estatal causó la muerte de unas 500 personas en dicha manifestación.

Asimismo, provocó la detención de miles de personas y cuatro manifestantes fueron ahorcados, uno de ellos en público.