“No fue mi intención traer tristeza”: joven polaca se disculpa con padres de Madeleine McCann

La joven polaca que afirmaba ser Madeleine McCann, Julia Wendell emitió una declaración, en la cual se disculpa con los padres de la niña desaparecida. Esto, luego que el test de ADN comprobara que en realidad no era la pequeña Maddie.

El comunicado, de 17 páginas, lo publicó la joven el martes 11 de abril a través de sus redes sociales. “No fue mi intención traer tristeza o cualquier otra emoción negativa a nadie, especialmente a la familia de McCann“, manifestó en él.

Sin embargo, Julia ahora sostiene que nunca afirmó ser la niña desaparecida, sino que solo planteó la posibilidad de que podría serlo. “No recuerdo la mayoría de mi pasado, pero puedo rememorar algunas cosas y nunca dije que soy Madeleine McCann“, indicó.

“Usé esta frase para crear un nombre para mi antigua cuenta de Instagram, fue mi error, lo sé y me disculpo por eso, porque debería haber usado (las) palabras ‘¿Soy Madeleine McCann?’ no ‘Yo soy’… Así que fue mi culpa y no fue mi intención traer tristeza o cualquier otra emoción negativa a nadie, especialmente a la familia de McCann“, explicó la joven.

En ese sentido, aclaró que su objetivo era descubrir cuáles eran sus orígenes. “Mi objetivo principal siempre fue descubrir quién soy y qué sucedió exactamente en mi pasado doloroso“, sostuvo.

Por otro lado, la familia de Madeleine McCann se refirió a esta situación por medio del vocero de la familia, el cual reveló que “no hay nada que informar en este momento. Si lo hay, vendrá de la Policía Metropolitana“.