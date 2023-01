Parlamentarios republicanos presentan proyecto para prohibir TikTok en Estados Unidos

Dos congresistas del Partido Republicano presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok en Estados Unidos.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Josh Hawley y Ken Buck, tiene como objetivo que la red social china deje de operar en el país norteamericano, argumentando que esta representa una “amenaza a la seguridad nacional”.

Mediante sus redes sociales, el miembro de la Cámara de Representantes, Ken Buck, manifestó su temor ante un espionaje masivo por parte de la aplicación.

“TikTok es una clara amenaza para nuestra privacidad y seguridad nacional. TikTok no solo está directamente asociado con el Partido Comunista Chino, sino que se ha utilizado para espiar a los estadounidenses y obtener un nivel alarmante de acceso a los teléfonos de los usuarios”, señaló.

“TikTok debería preocupar a todos los ciudadanos que valoran su privacidad, seguridad e información personal. Prohibir TikTok vinculado al PCCh en todo el país es la única ruta para poner fin a su amenaza maliciosa de ciberseguridad“, agregó.

Sus palabras en su cuenta de Twitter, respecto al proyecto que busca prohibir TikTok en Estados Unidos, fueron replicadas por el senador Hawlye.

TikTok should concern every citizen who values their privacy, security, and personal information.

Banning CCP tied TikTok nationwide is the only route to ending their malicious cybersecurity threat.

— Rep. Ken Buck (@RepKenBuck) January 25, 2023