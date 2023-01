Alec Baldwin enfrentará cargos de “homicidio involuntario” por la muerte de la directora de fotografía de “Rust”

Este jueves, el actor y productor estadounidense, Alec Baldwin, fue acusado de “homicidio involuntario” por el fatal tiro que dio muerte a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, en pleno set de grabación en octubre del 2021.

“’El actor y productor de Rust, Alec Baldwin, y la armera Hannah Gutiérrez-Reed, serán acusados cada uno de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins en el set de filmación de la película del 2021, en el condado de Santa Fe”, anunció esta jornada Mary Carmack-Altwies, fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México.

Por su parte, CNN en Español informó que el asistente de dirección del filme, David Halls, firmó un acuerdo de culpabilidad “por el cargo de uso negligente de un arma mortal”, en el cual se incluyen seis meses de libertad condicional en suspensión.

Asimismo, la Fiscalía de Santa Fe comunicó que no se presentarán cargos contra el director de Rust, Joel Souza.

En tanto, el abogado defensor de Gutiérrez-Reed, Jason Bowles, manifestó por medio de una declaración pública: “Están absolutamente equivocados en cuanto a Hannah: esperamos que un jurado la declare no culpable y que concluya que no cometió homicidio involuntario. Ha estado conmocionada por la tragedia, pero no ha cometido ningún delito”.