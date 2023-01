Durante la mañana de este jueves 5 de enero, el Papa Francisco encabezó el funeral del fallecido papa emérito Benedicto XVI. La ceremonia se realizó ante miles de fieles que llegaron hasta la Plaza de San Pedro para despedir al pontífice alemán, después de tres días de velatorio en la basílica del mismo nombre en el Vaticano.

En su homilía, el Papa Francisco destacó la labor del pastor para la iglesia citando pasajes de la Biblia, y pidió por el eterno descanso de su predecesor, realizando así una histórica misa de réquiem, ya que por primera vez en siglos, un pontífice encabezó el funeral de otro.

“El pueblo fiel de Dios ahora lo acompaña y le encomienda la vida de quien fue su pastor. Como las mujeres en el sepulcro, también nosotros hemos venido con la fragancia de la gratitud y el bálsamo de la esperanza, para mostrarle una vez más el amor que no muere”, dijo el Papa Francisco en el funeral de Benedicto XVI.

“Benedict, faithful friend of the Bridegroom, may your joy be complete as you hear his voice, now and forever!”#PopeFrancis #Homily pic.twitter.com/klIkzDZ7Zx

— Vatican News (@VaticanNews) January 5, 2023