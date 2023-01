Largas filas de fieles se registran en la Plaza de San Pedro y la basílica del mismo nombre en el Vaticano desde las primeras horas de este lunes 2 de enero, para despedir y rendir respetos al papa emérito Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre en el monasterio en el que vivía tras su renuncia en 2013.

El cuerpo de Joseph Ratzinger fue trasladado desde el monasterio al interior del Vaticano hasta la Basílica de San Pedro en una ceremonia privada, y las puertas fueron abiertas a los fieles que ya hacían fila a las 09:00 horas en Roma, desde entonces miles han desfilado frente al cuerpo momificado de Benedicto XVI.

El cuerpo del papa emérito se encuentra en la mitad de la basílica, vestido con el atuendo tradicional de liturgia de color rojo, con un rosario entre las manos.

Hasta allí pueden llegar los fieles que lo deseen, ya que la capilla ardiente estará abierta hasta las 19.00 horas de Roma de este miércoles 4 de enero, momento en que se cerrará para preparar el funeral, que será presidido por el Papa Francisco el jueves 5.

El funeral de Benedicto XVI será el primero en la historia de la Iglesia Católica que será encabezado por el pontífice sucesor, misa fúnebre que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro desde las 09:30 horas de Roma, y que debería ser lo más austera posible, de acuerdo a la solicitud del propio papa emérito antes de morir.

