El martes 3 de enero, un hombre de 42 años llamado Dharmesh A. Patel de Pasadena manejaba un vehículo que cayó por un precipicio en el estado de California, Estados Unidos. Dentro del auto se encontraba él junto a una mujer de 41 años, una niña de 7 y un niño de 4 años, según los documentos judiciales citados por CBS News.

El hecho fue considerado como un milagro, ya que, a pesar de las heridas sufridas, todos los afectados sobrevivieron a la caída de 75 metros.

“Los investigadores de CHP trabajaron durante toda la noche entrevistando a testigos y recogiendo pruebas de la escena”, constata el comunicado emitido por la patrulla de carreteras de California.

Agregaron además que: “Sobre la base de las pruebas recogidas, los investigadores desarrollaron causa probable para creer que este incidente fue un acto intencional”. El conductor es sospechoso de intento de asesinato y abuso de menores.

Según lo constatado en T13, la policía habría comunicado a los medios de comunicación que: “Al parecer, el conductor se salió de la carretera a propósito para suicidarse y matar a los demás ocupantes del vehículo”.

This afternoon, deputies responded to a solo vehicle over the side of Hwy 1 south of the Tom Lantos tunnel. Two adults suffered non-life threatening injuries and two children were unharmed. Tremendous collaborative effort btwn SMSO, @CHP_GoldenGate and @calfireSCU pic.twitter.com/sVyKp6LSrc

— San Mateo County S.O (@SMCSheriff) January 3, 2023