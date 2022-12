Greta Thunberg arremete contra Andrew Tate tras ser arrestado por tráfico de mujeres: “Lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza”

La activista medioambiental sueca, Greta Thunberg, arremetió nuevamente contra el ex kickboxer e influencer estadounidense, Andrew Tate, luego de ser detenido en Rumania, acusado por tráfico de mujeres.

De acuerdo a lo consignado por El País, el pasado jueves la policía rumana arrestó al ex deportista y a su hermano, Tristan, por su supuesta implicación en una red de tráfico de personas que forzaba a mujeres a grabar material pornográfico para su posterior distribución.

Si bien la investigación contra Andrew Tate se remonta a abril de este año, su detención se ha concretado tras un enfrentamiento con Greta Thunberg en Twitter, el cual habría sido clave para la detención del polémico influencer, caracterizado por su discurso misógino y negacionista del cambio climático.

El inicio

Todo comenzó cuando Andrew Tate, le envió un mensaje a Greta Thunberg, solicitando su dirección de correo electrónico, para enviarle a la activista una lista completa de su colección de automóviles de lujo y sus respectivas “enormes emisiones”.

Esto fue respondido por la joven sueca de 19 años, con un irónico mensaje: “Sí, por favor, ilumíname. Mándame toda la información a energíadepenepequeño@búscatelavida.com”.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

La respuesta clave

Pero Tate no se quedó callado y contestó a la activista medioambiental con un video, en donde se le ve sentado en una habitación y fumando un puro: “Liberando gases de efecto invernadero (…) Por favor, tráeme pizza [le dijo el ex deportista a una persona que no aparece en el vídeo], pero asegúrate de que el cartón no haya sido reciclado”.

Este registro, habría sido parte clave para que las autoridades rumanas confirmaran la presencia de Andrew Tate en el país, esto, gracias a las cajas de pizzas utilizadas, fueron compradas en conocida cadena de Rumania (Jerry’s Pizza).

Pero esto no quedó ahí, ya que durante la mañana de este viernes, Greta Thunberg comentó —burlescamente— la detención del influencer y vía Twitter expuso: “Esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza”.