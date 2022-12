Greta Thunberg trolea a ex kickboxer Andrew Tate tras presumir “enormes emisiones” de sus vehículos de lujo

La activista medioambiental, Greta Thunberg, protagonizó una particular discusión en redes sociales junto al ex kickboxer e influencer, Andrew Tate, conocido por sus mensajes contra las mujeres y el feminismo.

Todo inició el pasado 27 de diciembre, cuando sin provocación alguna, el millonario estadounidense recurrió a su cuenta de Twitter, para enviar un mensaje a la joven sueca de 19 años.

“Hola Greta. Tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene un w16 8.0L quad turbo. Mis DOS Ferrari 812 tienen 6.5L v12. Esto es solo el comienzo. Proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones enormes”, manifestó el exdeportista.

Dicho post fue acompañado por un burlesco videomontaje donde se mezclan imágenes de Andrew Tate y el recordado discurso de la activista ante los líderes mundiales en la Cumbre Climática 2019.

Pero la respuesta de Greta Thunberg no se dejó esperar y contesto con todo al estadounidense, volviéndose tendencia en Twitter en minutos.

“Sí, por favor, ilumíname. Envíeme un correo electrónico a penepequeño@consigueunavida.com”, expuso la sueca, desatando una ola de comentarios.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022