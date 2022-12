El régimen talibán prohibió la entrega de los títulos universitarios a las estudiantes que cumplieron su licenciatura en Afganistán. Así lo confirmaron dos jóvenes afganas que huyeron hacia Pakistán. Ellas intentaron retirar sus diplomas, pero los milicianos talibanes les impidieron el paso a la casa de estudio.

Se trata de las refugiadas Helai y Roya, ambas de 22 años y a resguardo en Islamabad. Una de ellas reconoce que “ahora no podremos demostrar que somos licenciadas en Hispánicas. Esto nos rompe el corazón”. Las dos estudiantes denuncian que al ir a buscar sus títulos recibieron golpes para que no ingresaran a la universidad.

El hecho se registró el miércoles de la semana pasada, un día después que los talibanes prohibieran a las mujeres estudiar a nivel universitario. Ellas intentaron llegar a la casa de estudio en la ciudad de Kabul y fueron expulsadas del lugar. Luego de esa experiencia decidieron salir de Afganistán tres días después.

Una tercera estudiante también asevera a El País que los talibanes prohibieron a las universidades entregar sus títulos a las universitarias que terminaron sus carreras y esperaban los diplomas. El ministerio de educación superior de los talibanes impide que los centros educativos haga entrega de esa documentación.

El medio afgano 8 Sobh Kabu indica que ese ministerio también ordenó que no se entreguen los certificados de las licenciadas que aún no se tramitan. Helai aclara que incluso del jefe de departamento de su universidad les confirmó que “las mujeres no solo no podemos entrar ya en las universidades, sino tampoco recoger nuestros títulos”.