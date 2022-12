“Ucrania nunca se rendirá”: Zelenski visita el Capitolio y agradece el respaldo de Occidente en guerra con Rusia

En el marco de su visita a Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó el Capitolio. En medio de ininterrumpidos aplausos por parte de los congresistas y asistentes al encuentro, el mandatario expresó que su país “mantiene sus líneas y nunca se rendirá”.

La visita diplomática, que busca “fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania”, es el primer viaje del mandatario en 10 meses, luego que en febrero pasado se desatara abiertamente el conflicto bélico entre ambos países.

Vestido con su tradicional traje militar verde, el presidente ucraniano entregó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una bandera firmada por militares ucranianos que se pelean en el frente en la región de Donetsk.

Zelensky gives Nancy Pelosi a Ukrainian flag and a big kiss on the cheek pic.twitter.com/mutaCY5HvT

