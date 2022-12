Se busca CEO: Elon Musk acoge “pedido de renuncia” en Twitter con frase irónica

No fue aplastante, pero sí contundente. El resultado final de la votación que organizó el propio Elon Musk en Twitter, para definir su continuidad al mando de la red social, arrojó un 57,5% en su contra, versus un 42,5% a favor. Y como el magnate cree en la democracia de su plataforma, accedió a la petición de los usuarios.

Todo comenzó el pasado 18 de diciembre, cuando el dueño de Tesla planteó la siguiente encuesta: “¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta“. Los comicios de la “Twitter-cracia” se realizaron durante 24 horas y recogió más de 17 millones de votos. Algo así como la población de Chile.

La noche del martes, Elon Musk entregó su parecer por el “pedido de renuncia”. Con una cuota de ironía, el multimillonario anunció que dejará el puesto de director -CEO- de Twitter.

“¡Renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto!“, expresó Musk en la red social.

Sin embargo, seguirá siendo el dueño de la plataforma. “Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores“, puntualizó.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022