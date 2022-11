Polémica cena entre Donald Trump, Kayne West y supremacista blanco genera críticas de la Casa Blanca y el Partido Republicano

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ampliamente criticado por la Casa Blanca y sectores del mismo Partido Republicano por haber asistido a una cena con Kanye West y un supremacista blanco.

Fue el mismo Trump el que confirmó que invitó al cantante a cenar a su residencia en Mar-a-Lago, ubicada en el Estado de Florida.

En la comida también estaba invitado, Nick Fuentes, un joven de 24 años que difunde sus ideas de la supremacía blanca en sus pódcast.

Desde la Casa Blanca rápidamente mostraron su disconformidad por la cena. Así, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, fue enfático en su crítica y señaló que “la intolerancia, el odio y el antisemitismo no tienen cabida en Estados Unidos, ni siquiera en Mar-a-Lago”.

Pero las críticas se extendieron hasta la misma vereda política de Trump. En ese sentido, David Friedman, quien fue embajador de Estados Unidos en Israel bajo la gestión del magnate, le dedicó unas palabras al exmandatario.

“Quiero decirle a mi amigo Donald Trump que él es mejor que esto”, tuiteó el diplomático.

Y agregó que “cualquier cita, incluso de cortesía, con un antisemita como Kanye West y una escoria como Nick Fuentes, es inaceptable”, indicó Friedman.

