“Te pido perdón por...”: Mamá de Coté López empatiza con Luis Jiménez ante controversia familiar

Este martes, la mamá de Coté López, María Elena Merino, rompió el silencio en redes sociales sobre el polémico quiebre familiar que involucra a su hija, el exfutbolista Luis Jiménez y el hijo mayor de este, Diego Jiménez. En medio del conflicto, el exmediocampista nacional compartió en su cuenta de Instagram una reflexión sobre la situación que enfrentan.

Luis Jiménez manifestó: “En todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho. Nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente”.

“Siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario. Al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia (Jose, Diego, Rebecca, Raffaella, Isidora, Jesus y Valencho)”, añadió.

Habló la suegra del Mago Jiménez

La publicación del Mago Jiménez generó una ola de reacciones, incluyendo la de su suegra, María Elena Merino, quien salió en defensa del exfutbolista y se refirió a las polémicas declaraciones de su hijo, Tomás López. Cabe recordar que el hermano de Coté López había arremetido duramente contra Diego Jiménez, llamándolo “depravado” y “drogadicto”, y advirtiendo: “No digas mentiras sobre ella y no diré verdades sobre ti”.

En su mensaje, María Elena Merino mostró su apoyo a Luis Jiménez: “Así es mi querido Luis, te queremos mucho. Siempre has sido reservado, soy testigo del gran padre que eres con los 5, sin hacer diferencia alguna”.

También expresó su arrepentimiento por las acciones de su hijo: “Te pido perdón por Tomás, que ocupó una palabra errónea al referirse a Diego y está muy arrepentido. Y te doy las gracias por hacer feliz a mi hija. Todos se equivocaron y me alegro que ya todos hayan arreglado las cosas”.

Finalmente, María Elena para dar por cerrado el asunto, expresó: “El amor es más fuerte. Los amo al infinito”.