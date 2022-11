Hija de Kobe Bryant denuncia acoso por parte de un sujeto: partió cuando ella tenía 17 años

Natalia Bryant, hija de la leyenda de Los Ángeles Lakers y la NBA, Kobe Bryant, está atravesando un complicado momento por culpa de un acosador obsesionado con ella.

El acoso comenzó en el año 2020, tras el fallecimiento del basquetbolista. En ese momento, la joven tenía solo 17 años, mientras que el sujeto tenía 30.

Todo comenzó cuando el hombre, identificado como Dwayne Kemp, le mandaba mensajes a Natalia buscando tener un contacto cercano. Desde entonces no se ha detenido y mantiene una conducta insistente.

Según los informes judiciales que recogió TMZ, el acosador está bajo la ilusión de que tiene una relación romántica con la joven. Pero la situación es aún más grave considerando las propuestas y el perfil del acusado.

Los detalles apuntan que Dwayne tiene antecedentes penales por delitos relacionados con armas. Además, se presentó en la universidad de Bryant, amenazando con comprar un fusil de asalto y una pistola.

En relación a los tipos de mensaje y la idea que tiene Kemp, estos apuntan a tener un hijo con Natalia. Incluso especifica que, como fruto de esa falsa relación que imagina, debería dar a luz a un bebé como su papá.

Dentro de la denuncia se detalla que una vez le envió un mensaje con una imagen de su difunto padre acompañada por el texto: “Gracias por haberte dado a luz, ojalá podamos dar a luz… un Kobe“.

Ahora, con 19, la estudiante de la Universidad del Sur de California acudió a las autoridades para notificar sobre el acoso y pedir medidas de resguardo.

Mientras Natalia, la hija de Kobe Bryant, vive “aterrorizada” y genera preocupación entre sus cercanos, el caso del acosador fue tomado por la Policía de los Ángeles.

La justicia determinó que Dwayne Kemp no puede estar a menos de 200 metros de la joven, ya sea estando en su casa, trabajo o universidad.

Kobe Bryant's 19-year-old daughter is scared, and so is the LAPD … they say a stalker with a criminal history involving guns has been doing everything he can to find her. https://t.co/hMinzZapyL

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) November 22, 2022