La policía de Chesapeake notificó heridos y personas fallecidas tras un tiroteo al interior de un supermercado. Por la noche del martes en Estados Unidos un hombre abrió fuego en un Walmart. Las primeras informaciones indicaban que el autor de los disparos era un empleado de la empresa.

Los agentes llegaron al supermercado del estado de Virginia tras recibir una llamada de alerta a las 22:12 hora local. El vocero del Departamento de Policía de Chesapeake, Leo Kosinski, detalló que aún trabajaban en la escena. En un inicio no se entregó las cifras de muertos y heridos.

Kosinski detalló que el autor de los disparos fue encontrado muerto en la tienda. Las autoridades de Chesapeake no dieron a conocer la identidad del atacante. Los oficiales de policía dijeron haber hallado “múltiples muertes y múltiples herido” tras ingresar al supermercado.

El portavoz no quiso comentar ninguna teoría de lo ocurrido. Por el momento los investigadores no confirmaron si el autor de los disparos era un empleado de Walmart o si se suicidó tras el ataque. Kosinski dijo que no creía que los policías hubieran hecho algún disparo tras llegar a la tienda.

The New York Times da cuenta que se trata del segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en menos de una semana. Cinco personas murieron tras el ataque contra la comunidad LGBTQ en Colorado Springs (Colorado) el fin de semana.

#BREAKING: Multiple fatalities and injuries after shooting at Walmart in Chesapeake, VA.

Leo Kosinski, Chesapeake Police PIO joins us with an update.@MSNBC @SRuhle pic.twitter.com/Pf6tR6xlno

— 11th Hour (@11thHour) November 23, 2022