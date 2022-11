Ministra del Trabajo de Argentina pidió disculpas tras dichos por inflación y el Mundial

Gran polémica generaron los dichos de la ministra del Trabajo en Argentina, Raquel “Kelly” Olmos, luego de que señalara en la televisión trasandina que primero la albiceleste debe salir campeón de Qatar 2022 para luego seguir con el trabajo contra la inflación.

“Primero que Argentina salga campeón, después seguiremos trabajando“, fueron sus dichos en el programa de televisión Opinión Pública, agregando que “considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia“.

Sus palabras no pasaron desapercibidas al otro lado de la cordillera, motivo por el cual tuvo que disculparse por lo sucedido. “Es evidente que no he sabido expresar con claridad mi posición frente a la opción ‘bajar la inflación o que la Argentina gane el Mundial'”, partió señalando la ministra del Trabajo en un comunicado.

“Si se ha interpretado como que para mí es mejor ‘ganar el Mundial’, ha sido porque di mi respuesta a la pregunta de un modo tal que lleva a esa conclusión”, agregó.

“Pido disculpas por haber enredado así un tema simple y del cual estoy convencida: es muy importante que la Argentina gane el Mundial por lo que significaría anímicamente para las y los argentinos“, sostuvo Kelly Olmos, añadiendo que “al afirmar que ese mes ‘no hará la diferencia’ en la lucha contra la inflación, no quise decir que estaremos un mes parados mirando el Mundial sin hacer nada para reducir los índices“.