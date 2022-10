“La diputada Shakira”: parlamentaria de Paraguay se vuelve viral tras cantar “Te Felicito” en sesión del congreso

Un particular momento se vivió en el Congreso de Paraguay. Esto, luego que la diputada del partido Encuentro Nacional, Kattya Mabel González, interpretara una canción de Shakira en plena sesión del Parlamento.

En detalle, la parlamentaria entonó la letra de “Te Felicito” (de la colombiana en colaboración con Rauw Alejandro), con algunas modificaciones en su contenido, con el fin de dedicar un particular mensaje para sus contrincantes.

Pero la canción no fue todo, ya que la diputada paraguaya incluyó en su intervención en el Congreso un baile para acompañar su interpretación del tema de Shakira.

“No me queda sino decirle: ‘Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas, les queda bien ese show’ de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, manifestó Kattya González, registró que fue viralizado por usuarios de las redes sociales.

Es más, la misma parlamentaria publicó un video del momento en Twitter, el cual fue editado para incluir un extracto del video de Shakira para “Te Felicito”. “Te FE LI CI TO que bien actúas. Caraduras”, escribió la diputada.

Posteriormente, Kattya González publicó un mensaje dedicado a la arista colombina y señaló: “Shakira es lo más”.

A continuación te dejamos el video original de la diputada paraguaya cantando “Te Felicito” de Shakira en el Congreso de su país: