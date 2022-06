Aseguran que una canción de Shakira habla de su actual relación con Gerard Piqué

El escándalo de Shakira y Gerard Piqué ha resonado no sólo en la península ibérica, sino también en Latinoamérica. Luego de conocerse la supuesta infidelidad del futbolista catalán, distintos medios han buscado pistas que confirmen el estado de la relación, que se ha extendido por más de una década.

Desde España, el periodista Emilio Pérez de Rozas desplegó una teoría en el sitio El Periódico de Catalunya, que tiene como base las reacciones en redes sociales. Aseguró que “Te Felicito”, canción que Shakira lanzó el pasado mes de abril junto a Rauw Alejandro, habla sobre un presunto quiebre con Piqué.

En el artículo, Pérez de Rozas despliega toda una explicación sobre la presunta infidelidad del capitán del Barcelona, entrelazada con la idea de ambos de no contraer matrimonio, que sería precisamente el punto de fuga de una posible ruptura.

“Fue la gota que rebalsó el vaso”

La artista colombiana figura entre los autores de este tema, que ya entrega evidencias en su primera estrofa. “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebalsó el vaso“, dice la letra.

“Hay quien piensa que a Shakira el comportamiento de Piqué no le ha gustado en los últimos meses. Y no tanto, no, por el ruido mediático, pues ella (problemas y pleitos con Hacienda incluidos) tiene muy superada esa fase del stress, de la presión, sino por su relación como pareja“, señala el artículo.

Por supuesto, también hace el contraste entre “Te Felicito” y “Me Enamoré”, un hitazo de 2017 en el que Shakira reafirma su amor a Piqué.

“La letra de ‘Te felicito’ no puede ser ni más contundente, ni más expresiva, ni más reveladora, de lo que piensa Shakira, que, posiblemente, mañana mismo haga un comunicado desmintiendo que esa letra, que canta junto a Rauw Alejandro, pareja actual de Rosalía, no se refiere a su compañero“, deslizó el periodista.

Este es el videoclip de “Te Felicito”: