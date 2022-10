Elecciones presidenciales en Brasil: candidatos Lula Da Silva y Jair Bolsonaro se muestran confiados tras emitir sus votos

Este domingo 2 de octubre se llevan a cabo en Brasil las elecciones presidenciales. Los principales candidatos, según las encuestas, son el actual presidente de la nación, Jair Bolsonaro y el exmandatario, Lula da Silva.

De ese modo, el último gran sondeo del país latinoamericano muestra que el expresidente tiene la opción de ganar en las elecciones generales de esta jornada.

En detalle, el estudio de Datafolha indica que Luiz Inácio Lula Da Silva tiene un apoyo del 50% de los votos válidos. En contraste el ultraderechista Jair Bolsonaro, que llega al 36%.

El sufragio de los candidatos

Bajo ese contexto, ambos candidatos presidenciales se dirigieron a las urnas muy temprano para ejercer su sufragio, en estas elecciones que no solo buscan dar nombre al nuevo presidente de Brasil, sino que además elegirá vicepresidente, integrantes del congreso, gobernadores, vicegobernadores estatales, entre otros cargos.

En esa línea, tras dejar su voto en un colegio de Río de Janeiro, el actual presidente brasileño se mostró confiado de ganar en los comicios en primera vuelta.

“Estoy seguro de que serán unas elecciones limpias y que ganaremos con el 60% de los votos”, señaló Jair Bolsonaro, de acuerdo a lo consignado por el medio Estadão.

En tanto, Lula Da Silva cumplió su deber cívico en São Paulo y tras sufragar declaró: “Esta es la elección más importante. Estoy muy feliz”.

“Hace cuatro años no pude votar porque había sido víctima de una mentira en este país. Me detuvieron en la Policía Federal exactamente el día de las elecciones. Intenté que la urna fuera a la celda para poder votar, no lo hicieron. Y, cuatro años después, estoy aquí, votando con el reconocimiento de mi libertad total y con la posibilidad de volver a ser presidente de la república de este país, para tratar de que este país vuelva a la normalidad”, agregó el exmandatario de Brasil.