Presidente de Ucrania Volodímir Zelenski protagoniza accidente de tránsito en Kiev

Medios internacionales han informado durante esta jornada sobre un accidente de tránsito protagonizado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Según primeras informaciones, el vehículo en el cual se trasladaba el mandatario fue impactado por un vehículo menor mientras transitaba por Kiev en medio de una caravana.

“En Kiev, un automóvil de pasajeros colisionó con el coche del presidente de Ucrania y los vehículos de escolta“, señaló el portavoz Sergiy Nikiforov en un comunicado, agregando que el presidente fue “examinado por un médico, no se detectaron heridas serias“.

Asimismo, el conductor del otro automóvil fue atendido por personal de emergencia que se trasladaba junto a Volodímir Zelenski. “Médicos que acompañaban al presidente dieron al conductor del vehículo de pasajeros ayuda de emergencia y lo transfirieron a una ambulancia”, detalló Nikiforov.

Según consigna El País, Tras este incidente, el presidente de Ucrania transmitió un mensaje para la nación, informando que la zona de Járkov fue retomada tras la contraofensiva ucrania para desalojar a las fuerzas rusas.

“La guerra en Ucrania ha entrado a una fase decisiva en la que las fuerzas de Kiev expulsan a las tropas rusas de grandes extensiones del este del país, en un desafío a la meta del Kremlin de tomar toda la región oriental de Donbás”, indica el mencionado medio.

Counteroffensive in north-east has confirmed once again: Ukrainians are waiting for 🇺🇦 Army. 6 months of 🇷🇺 occupation of Balakliya, Kharkiv region: darkness, murders, lack of humanitarian aid. Barbarians don’t value human life. More on @United24media: https://t.co/OTvABqoJMb

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2022