Tras afirmar que la frontera estaba segura: Gobernador de Texas envía dos buses con migrantes a las afueras de la residencia de Kamala Harris

Una insólita situación se registró este jueves en Washington, luego de que más de un centenar de migrantes a bordo de dos buses llegaran hasta el frontis de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Según se pudo conocer, esta acción fue orquestada por el gobernador de Texas miembro del Partido Republicano, Greg Abbott, luego de que la vicepresidenta señalara que la frontera con México “es segura”.

“Esta mañana, dos autobuses de migrantes de Texas llegaron al Observatorio Naval en DC. La vicepresidenta Kamala Harris afirma que nuestra frontera es “segura” y niega la crisis“, señaló Abbot.

“Estamos enviando migrantes a su patio trasero para pedirle a la Administración de Joe Biden que haga su trabajo y asegure la frontera“, agregó el republicano.

This morning, two Texas buses of migrants arrived at the Naval Observatory in DC.

VP Harris claims our border is “secure” & denies the crisis.

We’re sending migrants to her backyard to call on the Biden Administration to do its job & secure the border. https://t.co/H5n0ChTbIX

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 15, 2022