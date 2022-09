“Orgulloso de apoyar este esfuerzo”: Bernie Sanders se suma a congresistas pendientes del Plebiscito

A través de su cuenta de Twitter y sumándose a las voces de sus pares en Estados Unidos, el senador Bernie Sanders comentó el Plebiscito 2022 que se realizará en Chile y en distintas ciudades del mundo, a propósito del voto extranjero.

Quien fuera precandidato presidencial de los demócratas en 2016 tuvo palabras para el proceso constituyente que vive el país, así como la actual Constitución que nos rige. En esa línea, remarcó el hecho que fue redactada en 1980, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet.

“El domingo, el pueblo chileno podrá votar por una nueva Constitución, reemplazando la antigua y antidemocrática redactada por el dictador Pinochet, por una nueva que garantice los derechos a la salud, la vivienda, la educación y un planeta habitable. Estoy orgulloso de apoyar este esfuerzo“, escribió Sanders en Twitter.

On Sunday the Chilean people can vote for a new constitution, replacing the old anti-democratic one written by the dictator Pinochet with a new one guaranteeing rights to health, housing, education, and a habitable planet. I am proud to support this effort.

