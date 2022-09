Estados Unidos: sujeto roba avión en Mississippi y amenaza con estrellarlo contra un local comercial

Un insólito hecho se registró en Mississippi, en Estados Unidos: un piloto robó un avión y amenazó con estrellarlo contra un local comercial, específicamente una tienda perteneciente a la cadena Walmart.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado -hora local- en Tupelo. Un trabajador de aviación, perteneciente a un contratista privado, se apoderó de una nave bimotora.

Luego, se contactó con la policía y amenazó con estrellar el avión contra una tienda de Walmart, para matarse a sí mismo y a todos los que se encontraban en dicho lugar. Esto derivó en un fuerte despliegue de los servicios de emergencia, más la evacuación del centro comercial y sus alrededores.

Los efectivos hicieron todo lo posible por negociar y hacerlo desistir de sus amenazas. Sin embargo, surgió un factor inesperado: el sujeto contaba con suficiente experiencia de vuelo para echar a andar la nave, pero no para aterrizar. Por ello, la policía debió contactar a otro piloto para dar instrucciones vía teléfono.

El hombre quiso poner término a la situación, pero luego se negó y siguió hasta un condado vecino. Finalmente, el sujeto llamó por teléfono para decir que había aterrizado sobre un campo, sin problemas ni mayores incidentes.

No hubo lesionados producto de este robo de avión en Mississippi y el sujeto, identificado como Corey Patterson, fue interceptado y detenido por la policía local, que comenzó una investigación por los delitos de hurto mayor y amenazas de carácter terrorista.

