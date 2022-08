El distrito escolar de Uvalde despidió al jefe de policía Pete Arrendondo por la matanza en una escuela de Texas. Pete Arredondo fue el responsable de la lenta respuesta en el ataque armado en la escuela primaria Robb. Su polémica labor fue criticada por las familias de víctimas y sobrevivientes.

En la masacre un sujeto armado asesinó a 19 niños y dos profesores, en medio de la vacilante acción policial. Arredondo se encuentra con licencia tras ser suspendido por sus superiores. Un video de la gestión de los agentes muestra una tardía y torpe acción de los policías a su cargo.

La decisión fue unánime en la junta directiva del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde. En la cita no estuvo presente Arredondo, en un auditorio con padres y sobrevivientes de la masacre del 24 de mayo. Su despido se ejecuta tres meses después del ataque y pese a su pedido de reintegro.

El registro de las cámaras de seguridad dio cuenta que los policías llegaron al establecimiento y esperaron más de una hora para enfrentar al asesino de 18 años. Un grupo de agentes, con Arredondo entre ellos, estuvo a resguardo sin tomar acciones contra el atacante que disparaba en la escuela.

The New York Times detalla que un informe criticaba al jefe de policía del distrito por no actuar a tiempo. El texto lo acusa de no encargarse de la escena y perder el tiempo buscando la llave de una puerta. El abogado de Arredondo calificó el proceso como un “linchamiento público inconstitucional”.