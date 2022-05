En la jornada de este jueves, 26 de mayo, fue confirmado el fallecimiento del esposo de una de las profesoras asesinadas en la masacre de una escuela en Texas.

Medios de estados unidos que el esposo de la profesora asesinada en Texas se llama Joe García. El hombre murió tras sufrir un ataque cardíaco.

En esa línea, el reportero de la cadena Fox, Matthew Sedorff, informó en su cuenta de Twitter que la muerte del esposo de la profesora asesinada en Texas fue confirmada por la familia.

To prevent confusion, Irma is the woman pictured on the left. Eva Mireles is on the right. Mireles is the other 4th grade teacher shot and killed at Robb Elementary. She had been an educator for 17 years.

— Matthew Seedorff (@MattSeedorff) May 26, 2022