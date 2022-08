Niña de 12 años muere atropellada en el Rally Vino de Madeira en Portugal

Una niña de 12 años falleció en el Rally Vino de Madeira, en Portugal, tras haber sido atropellada por uno de los vehículos participantes.

Según medios locales, la niña atravesó repentinamente el trayecto, junto a otras dos menores, y fue atropellada por uno de los participantes en el Rally, que tuvo que ser interrumpido.

La competencia fue suspendida y la misma organización confirmó la tragedia minutos después, indicando a través de un comunicado que la víctima “no resistió a las heridas sufridas” por el accidente.

“La FIA se une a los organizadores y participantes del Rally “Vinho da Madeira” en Portugal, ronda 3 del FIA Iberian Rally Trophy, para enviar sus más sinceras condolencias a la familia de la joven espectadora que falleció a consecuencia de un incidente ocurrido durante Etapa 17”, señalaron desde la Federación Internacional de Automóviles.

The FIA joins the organisers & participants of Rali Vinho da Madeira in Portugal, round 3 of the FIA Iberian Rally Trophy, in sending its most sincere condolences to the family of the young female spectator who passed away as a result of an incident that occurred during Stage 17.

