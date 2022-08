Los ojos del mundo estuvieron en la visita de la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán: el mandatario de la superpotencia norteamericana, Joe Biden, manifestó su rechazo a la acción; y el gobierno de China (que no reconoce la independencia de Taiwán) incluso amenazó solapadamente, señalando que “los que juegan con fuego se queman”.

Con todo, los hechos fueron los siguientes: la tercera autoridad política de Estados Unidos viajó a Taiwán, país con quien vínculos por materias de derechos humanos desde principios de los años 90; la estadía duró 19 horas; hubo ejercicios militares chinos en los alrededores; y ya volvió a su país.

Todo toma otro tono si se considera la guerra Rusia-Ucrania y el rol de China y Estados Unidos allí. Sobre todos estos factores conversó en horas de la mañana de este miércoles con ADN Hoy el exembajador de Chile en China, Jorge Heine.

Con la salida de Pelosi de Taiwán, “lo más grave que podría haber ocurrido ella estando en la isla, (que) podría haber sido un enfrentamiento entre fuerzas chinas, taiwanesas y eventualmente Estados Unidos, eso ya ha pasado; menos mal que la sangre no llegó al río”, dijo de entrada Heine.

Según la información que maneja, los ejercicios militares chinos podrían durar cuatro o cinco días, e incluso podrían implicar una entrada al mar territorial taiwanés. Pero “lo más grave se ha superado”.

De allí en más, queda el análisis de los símbolos y señales: el mensaje de Estados Unidos “es mixto: por una parte, respaldar los valores democráticos que representa Taiwán (con) la visita de más alto nivel de un funcionario de Estados Unidos en 25 años. Ella tiene un largo compromiso con Taiwán, representa a San Francisco, donde hay una gran comunidad china y taiwanesa ahí que debe ser valorado. Pero por otro lado, representa una falta de disciplina de la gran superpotencia que es Estados Unidos. Hablamos de una misma coalición de gobierno (el Partido Demócrata). El presidente Biden manifestó que no le parecía una buena idea, dentro del Ejecutivo hubo oposición. Que Estados Unidos no pueda disciplinar a sus dirigentes es un problema”.

Heine recordó que Pelosi viajó a Taiwán a principios de los años 90′. Con una pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara de los Representantes en las elecciones de noviembre próximo y con ello, la presidencia de la Cámara, “no estoy seguro que se a lo mejor en términos de punta de vista de Estados Unidos: en estos momentos su gran desafío radica en lo que pasa en Ucrania y esto lo que hace es distraer. Entonces hay que distinguir la trayectoria personal de un dirigente político y lo que hace Estados Unidos”.

“Para el presidente de China, lo de Taiwán es muy importante: él ha señalado que la reunificación de China es una de sus grandes metas y eso lo tiene muy claro. La pregunta es cuándo: si más pronto o más temprano. Mi tesis es que no hay que subestimar lo conocido como la paciencia china. China tiene mucho tiempo y va a esperar el momento adecuado. En el futuro inmediato no veremos un intento de China de apropiarse de Taiwán”, matizó.

Por lo pronto, ya se anunciaron sanciones económicas de China a Taiwán: se prohibió la exportación del gigante asiático a la isla de cítricos, bambú y arena (este último para la construcción), una forma habitual de acción política. Pero “el otro elemento que no está claro es si esto va a cambiar la posición de China con lo que está pasando en Ucrania. Estados Unidos ha presionado muy fuertemente a China para que no le venda armas a Rusia. Hasta ahora, China no lo ha hecho. Después de esto, China ha hablado de una traición, que esto rompe con una política de una sola China, y esto podría cambiar. Lo que va a ocurrir es que esto podría acercar aún más a China con Rusia”.

¿Qué ocurre con Chile? “Hay que distinguir dos cosas: una, son las relaciones políticas y diplomáticas, que esas las tiene Chile exclusivamente con China; otra cosa son las relaciones comerciales. Chile tiene una oficina de relaciones comerciales en Taiwán, China no tiene inconveniente con eso ni a que Chile haga todo el comercio y el flujo financiero que le parezca con Taiwán. El problema radica cuando se producen visitas de alto nivel o cuando se trata de alguna manera de poner temas políticos al frente. Me parece que esa es la política correcta y que es el camino a seguir para adelante”, concluyó Heine.