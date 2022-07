Michelle Bachelet visitará Perú para discutir “desafíos y oportunidades de Derechos Humanos”

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, iniciará el próximo lunes 18 de julio una visita oficial a Perú.

Según explicaron en un comunicado, durante su misión sostendrá discusiones sobre los desafíos y oportunidades de Derechos Humanos en el país sudamericano.

Bachelet se reunirá con altas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de representantes de la sociedad civil y de los pueblos originarios, defensores de Derechos Humanos, con el sector privado y con miembros de la comunidad internacional.

La visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Perú concluirá el miércoles 20 de julio, donde llevará a cabo una rueda de prensa.

🇵🇪#Peru: UN Human Rights Chief @mbachelet will begin an official mission on Monday, 18 July, during which she will hold discussions in Lima on the country’s human rights challenges and opportunities.

👉https://t.co/CcYuO3Hqyv pic.twitter.com/ma51Il15Jb

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 15, 2022