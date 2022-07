El saliente primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, conocerá su reemplazante el lunes 5 de septiembre. Por ahora el Partido Conservador establece la lista de candidatos a liderar el gobierno y les quedan seis postulantes. En las próximas semanas los tories reducirán la nómina a solamente dos contendientes definitivos.

En la primera cita de los Tory los interesados debieron obtener un mínimo de 30 apoyos entre los parlamentarios británicos derechistas. En ese recuento inicial quedaron descartados los exfuncionarios Nadhim Zahawi y Jeremy Hunt. Los líderes del partido oficialista explicaron que la siguiente ronda de votaciones se hará este jueves.

El candidato con más apoyo fue el exministro de economía Rishi Sunak que llegó a 88 preferencias. Lo escoltaron la exministra de defensa Penny Mordaunt (67 apoyos) y la ministra de exteriores Liz Truss (50). Más atrás quedaron la exsecretaria de igualdades Kemi Badenoch (40), Tom Tugendhat (37) y Suella Braverman (32).

Los Tory buscan llegar a una papeleta con dos candidatos en las próximas semanas. Luego con esos dos postulantes realizarán una elección en la que participarán todos los miembros del partido. El objetivo de los conservadores es mejorar la percepción ciudadana, luego de la serie de escándalos del ejecutivo de Boris Johnson.

The Guardian detalla que el círculo cercano a Johnson apuesta por Liz Truss, una de las ministras que no renunció en medio de la última crisis gubernamental. El saliente primer ministro dijo que no apoyará a ningún candidato, peros sus aliados atacan a Rishi Sunak. El extitular de economía es visto como el gran favorito y lejano al actual mandatario.